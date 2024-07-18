На сотрудников администрации Ермаковского района завели уголовные дела

Заведены два уголовных дела о превышении должностных полномочий сотрудниками администрации Ермаковского района.
Выявлено, что в июне 2020 года администрация заключила с председателем Верхнеусинского сельского Совета депутатов договор аренды на участок сельскохозназначения. Земля площадью 6,23 га расположена в с. Нижний Суэтук.
Через три года арендатору, который не являлся фермером, передали землю по заниженной стоимости за 29 тыс. руб. без проверок.
Таким же образом в ноябре 2023 года был передан участок площадью 2,5 га. Землю получил за 80 тыс. руб. председатель Ермаковского районного Совета депутатов.
Ущерб муниципалитету превысил 730 тыс. руб. Заведено два уголовных дела о превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края. Проверяется причастность к преступлению должностных лиц администрации.