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В США россиянина приговорили к трем годам за контрабанду микроэлектроники

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к трем годам лишения свободы гражданина России Максима Марченко, обвиненного в США в контрабанде в Россию микроэлектроники двойного назначения. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Керри Лоуренс. Защита считает, что правительство США преувеличило серьезность деяний Марченко, однако не будет обжаловать приговор, сказал адвокат.

Источник: Reuters

«Он был приговорен к 36 месяцам [заключения]. Апелляция [на решение суда] подаваться не будет», — сказал представитель защиты.

Защита считает, что Марченко «должен был получить срок, уже отбытый под стражей, чтобы он мог вернуться домой к своей семье», сообщил Лоуренс. Вместе с тем адвокаты придерживаются позиции, что правительство США «преувеличило серьезность» того, что он совершил, добавил собеседник агентства.

Марченко, проживающего в Гонконге, арестовали в сентябре 2023 года. Его заподозрили в незаконной закупке американской микроэлектроники двойного и военного назначения для российских покупателей. Эти товары использовались для выпуска оптических прицелов, приборов ночного видения и других приборов, полагала прокуратура. Марченко признал вину в отмывании денег и контрабанде микроэлектроники из США..

В судебных документах говорилось, что 51-летний Марченко управляет несколькими гонконгскими подставными компаниями — Alice Components, Neway Technologies, RG Solutions. Схему закупок он реализовывал вместе с двумя неназванными сообщниками, тоже россиянами. Продукция, в частности, OLED-микродисплеи, закупались для перечисленных подставных компаний. Чтобы скрыть, что они предназначались для России, конечными пользователями назывались Китай, Гонконг и др.

Марченко предъявили обвинения в общей сложности по семи пунктам, среди них — контрабанда и мошенничество. Максимальное наказание по ним в сумме превышает полвека лишения свободы.

расследование