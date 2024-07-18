В США россиянина приговорили к трем годам за контрабанду микроэлектроники

Защита считает, что Марченко «должен был получить срок, уже отбытый под стражей, чтобы он мог вернуться домой к своей семье», сообщил Лоуренс. Вместе с тем адвокаты придерживаются позиции, что правительство США «преувеличило серьезность» того, что он совершил, добавил собеседник агентства.