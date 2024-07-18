«Избил пять раз за три месяца»: вскрылись ужасающие подробности жизни мальчика, тело которого нашли в стиральной машинке

«Тело ребенка найдено в стиральной машинке», — невероятно пугающая история потрясла жителей Бурятии и не только. В конце апреля 2024 года в одной из семей Улан-Удэ пропал 4-летний сын. Пугало, что мальчик исчез в одной майке и колготках. Около суток полиция, волонтеры и родные искали его в подвалах, чердаках и подъездах города. Однако все это время тело малыша лежало в барабане стиральной машинки, которая была установлена в их гараже. Сибиряки были в недоумении — как такое могло произойти? Неужели родители решились на такое, а потом инициировали поиски? Обвинения предъявили отчиму ребенка. 11 июля извергу продлили меру пресечения в виде заключения под стражу. В суде раскрыли ужасающие обстоятельства. Душегуб убил пасынка восемью ударами ладони по голове. Подробнее — в материале КП-Иркутск.