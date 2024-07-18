«Избил пять раз за три месяца»: вскрылись ужасающие подробности жизни мальчика, тело которого нашли в стиральной машинке

«Тело ребенка найдено в стиральной машинке», — невероятно пугающая история потрясла жителей Бурятии и не только. В конце апреля 2024 года в одной из семей Улан-Удэ пропал 4-летний сын. Пугало, что мальчик исчез в одной майке и колготках. Около суток полиция, волонтеры и родные искали его в подвалах, чердаках и подъездах города. Однако все это время тело малыша лежало в барабане стиральной машинки, которая была установлена в их гараже. Сибиряки были в недоумении — как такое могло произойти? Неужели родители решились на такое, а потом инициировали поиски? Обвинения предъявили отчиму ребенка. 11 июля извергу продлили меру пресечения в виде заключения под стражу. В суде раскрыли ужасающие обстоятельства. Душегуб убил пасынка восемью ударами ладони по голове. Подробнее — в материале КП-Иркутск.
Подложил одеяло в кровать.
4-летний Ваня (все имена изменены — прим. Ред.) был не единственным ребенком в семье. У его 20-летней мамы Анны был еще один сын, которому около 2−3 лет. Об отце детей ничего не известно. А год назад сибирячка приехала в Улан-Удэ из маленького села Бурятии. В городе она и познакомилась с мужчиной. Пара съехалась и стала жить вместе в его собственном доме.
— Вместе с семьей жил и отец отчима, — рассказали КП-Иркутск в Следственном комитете. — Кстати, именно неродной дедушка последним видел пропавшего мальчика — это было 27 апреля, в обеденное время. А потом несовершеннолетний бесследно исчез.
Мать ребенка была уверена, что Ваня спит в кроватке. Ведь в постели малыша одеяло лежало так, будто там действительно кто-то есть. Однако за окном уже поздний вечер, но сын так и не просыпался. Сибирячка решила проверить ребенка и только тогда обнаружила, что постель пустая. С заявлением о пропаже она обратилась в полицию вечером 27 апреля. И только спустя время станет известно, что отчим специально подложил в кровать одеяло, чтобы ни у кого не возникло вопросов о пропаже пасынка.
У добровольцев и некоторых горожан изначально была теория, что мальчик мог утонуть. Река Селенга находится в одном километре от улицы, где расположен дом семьи. Позже к поискам подключился Следственный комитет.
— Следственным отделом расследуется уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения 4-летнего ребенка, — рассказали в СУ СКР Бурятии.
Ребенка избили.
Поиски продолжались сутки. И только вечером 28 апреля прекратились. Ваня найден! Тело достали из стиральной машины. Сам он туда забрался или уже спрятали мертвым? Ответов изначально не было. Для установления точной причины гибели эксперты назначили судебно-медицинскую экспертизу. Результаты вводили в ужас — в день трагедии ребенка жестоко избили, в том числе, удары наносили и по голове. Одна из травм стала смертельной.
— Главным подозреваемым стал отчим. Он и спрятал тело мальчика в стиральной машинке. А позже имитировал поиски пасынка, — добавляют в ведомстве.
В Советском районном суде Улан-Удэ рассказали, что изверг за последние три месяца пять раз напал на малыша. Отчим избил пасынка шнуром от зарядки и рукой, окатил кипятком из-под крана и запер в ванной комнате. Бил тиран ребенка в основном в области бедер и ягодиц. Но на этом его страдания не закончились… Позже мужчина восемь раз ударил мальчика ладонью по голове. Маленький сибиряк умер на месте.
ОФИЦИАЛЬНО.
— Иванову (фамилия изменена — прим. Ред.) предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии и в материальной зависимости от виновного. А также в истязании, то есть причинении физических или психических страданий путем систематического нанесения, — рассказывают в суде. — 11 июля 2024 года удовлетворено ходатайство следственного отдела о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении предполагаемого убийцы до 28 сентября 2024 года, — рассказывают в суде. Постановление еще не вступило в законную силу.