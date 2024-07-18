Два ДТП из-за одной лошади произошли в Эхирит-Булагатском районе

Ряд трагичных событий произошел из-за наезда на животное в Эхирит-булагатском районе. Как сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области, 31-летний водитель около 00:00 на трассе «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово» сбил лошадь. Животное скончалось на месте, а водитель «Хонды Аккорд» не пострадал.
— Спустя несколько минут 29-летний водитель автомашины «Фиат Линеа», двигаясь в направлении аварии, увидел на дороге сбитую лошадь и принял меры, чтобы ее объехать, но не справился с управлением, съехал с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля, — поделились инспекторы.
Когда машина перевернулась, водитель и пассажирка выпали из транспортного средства. От полученных травм последняя погибла на месте, а водителя госпитализировали в медицинское учреждение.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с начала года более восьми тысяч автовладельцев попались на устройства фотофиксации. Они нарушали ПДД, разговаривая по телефону, во время движения.