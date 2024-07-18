Два ДТП из-за одной лошади произошли в Эхирит-Булагатском районе

— Спустя несколько минут 29-летний водитель автомашины «Фиат Линеа», двигаясь в направлении аварии, увидел на дороге сбитую лошадь и принял меры, чтобы ее объехать, но не справился с управлением, съехал с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля, — поделились инспекторы.