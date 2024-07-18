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Подростки жестоко избили 12-летнего школьника в Нижнем Тагиле

Остоятельства инцидента выясняет прокуратура.

В Нижнем Тагиле прокуратура выясняет обстоятельства нанесения группой подростков телесных повреждений 12-летнему школьнику. Видео избиения появилось в соцсетях. На кадрах видно, как подростки жестоко бьют мальчика, в том числе по голове и в живот. Инцидент случился в июле на территории заброшенного здания на улице Выйская.

«По результатам судебно-медицинского освидетельствования пострадавшего будет установлена степень тяжести причиненного ему вреда здоровью. Прокуратура контролирует ход проведения органами полиции доследственной проверки», — говорится в сообщении свердловской прокуратуры.

Специалистам ведомства предстоит дать оценку работе, проводимой органами и учреждениями системы профилактики, по пресечению противоправных действий несовершеннолетних.