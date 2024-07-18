Подростки жестоко избили 12-летнего школьника в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле прокуратура выясняет обстоятельства нанесения группой подростков телесных повреждений 12-летнему школьнику. Видео избиения появилось в соцсетях. На кадрах видно, как подростки жестоко бьют мальчика, в том числе по голове и в живот. Инцидент случился в июле на территории заброшенного здания на улице Выйская.