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Омича наказали за грубые оскорбления в сторону пассажиров в поезде

За неприличное поведение буйному пассажиру придется заплатить штраф.

Источник: Комсомольская правда

Житель Омска устроил небольшой дебош в поезде Новокузнецк — Санкт-Петербург. Успокоить буйного пассажира смогли только сотрудники транспортной полиции Кузбасса.

Как выяснилось, 37-летний омич громко оскорблял пассажиров и проводника. На все требования прекратить пассажир не реагировал. Причина, почему мужчина решил прибегнуть к обсценной лексике, остается загадкой.

На омича составили протокол об административном правонарушении по статье статьей 20.1 КоАП РФ («мелкое хулиганство»). Наказание предусматривает штраф от 500 до 1000 рублей. В худшем случае — административный арест на 15 суток.

Ранее мы писали, что молодой житель Омской области может отправиться в колонию на 15 лет за убийство приятеля на почве ревности.