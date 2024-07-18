Омича наказали за грубые оскорбления в сторону пассажиров в поезде

Житель Омска устроил небольшой дебош в поезде Новокузнецк — Санкт-Петербург. Успокоить буйного пассажира смогли только сотрудники транспортной полиции Кузбасса.
Как выяснилось, 37-летний омич громко оскорблял пассажиров и проводника. На все требования прекратить пассажир не реагировал. Причина, почему мужчина решил прибегнуть к обсценной лексике, остается загадкой.
На омича составили протокол об административном правонарушении по статье статьей 20.1 КоАП РФ («мелкое хулиганство»). Наказание предусматривает штраф от 500 до 1000 рублей. В худшем случае — административный арест на 15 суток.
Ранее мы писали, что молодой житель Омской области может отправиться в колонию на 15 лет за убийство приятеля на почве ревности.