Российские военные перехватили за ночь 45 дронов

Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 33 беспилотных летальных аппарата над Крымом и два над Брянской областью, сообщило Минобороны России.
«Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова», — добавили в министерстве.
Об отражении атаки морских дронов сообщал ночью севастопольский губернатор Михаил Развожаев, объясняя громкие звуки, которые слышали горожане. Власти Новороссийска предупреждали ночью об опасности атаки морских дронов.
В Брянской области пострадавших и разрушений нет, рассказали власти.
Минобороны и власти приграничных регионов России регулярно с начала военной операции докладывают о сбитых украинских дронах.