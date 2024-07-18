Мошенники начали обращаться к казахстанцам от лица руководителей КНБ

Мошенники, в частности, осуществляют телефонные звонки либо отправляют текстовые сообщения с просьбами или требованиями провести в их интересах финансовые и иные операции. При этом гражданам сообщают о якобы оформлении на их данные денежных кредитов, которые использованы в преступных целях, а также угрожают привлечением к уголовной ответственности.