Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники начали обращаться к казахстанцам от лица руководителей КНБ

Сотрудники Комитета не имеют полномочий предлагать гражданам проведение финансовых операций.

В Казахстане участились факты мошеннических действий, когда злоумышленники от имени руководителей силовых структур, в том числе Комитета национальной безопасности, обращаются к гражданам, предупреждают в КНБ.

Мошенники, в частности, осуществляют телефонные звонки либо отправляют текстовые сообщения с просьбами или требованиями провести в их интересах финансовые и иные операции. При этом гражданам сообщают о якобы оформлении на их данные денежных кредитов, которые использованы в преступных целях, а также угрожают привлечением к уголовной ответственности.

Как добавили в Комитете, нередко направляются файлы специально изготовленных документов с символикой КНБ (служебное удостоверение, фирменные бланки писем и приказов).

В ведомстве напомнили, что при исполнении служебных обязанностей сотрудники КНБ полномочий предлагать гражданам проведение каких-либо финансовых операций не имеют.

В случае, если вы или ваши знакомые оказались в подобной ситуации, следует незамедлительно прекратить разговор/переписку и обратиться в полицию по телефону 102.