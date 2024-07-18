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Пожилая женщина провалилась в погреб в Ошмянском районе, выбраться помогли спасатели

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожилая женщина провалилась в погреб в Ошмянском районе, выбраться помогли спасатели. Об этом БЕЛТА рассказали в Гродненском областном управлении МЧС.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел 17 июля в д. Повяжи. На линию МЧС позвонила местная жительница с просьбой помочь 85-летней матери. Выяснилось, что пенсионерка случайно оступилась, упала в погреб и не смогла оттуда самостоятельно выбраться.

По прибытии спасателей женщина была в сознании, жаловалась на боль в левой руке и бедре. Потерпевшую обвязали поясом пожарного и при помощи спасательной веревки извлекли из погреба. Медработники госпитализировали пенсионерку в тяжелом состоянии.

несчастный случай