Незаконно уволенный челябинец отсудил у предприятия более 2,5 млн

Южноуралец обратился в суд и потребовал от организаций установить факт несчастного случая на производстве, составить об этом акт, признать незаконным и отменить приказ об увольнении, признать недействительной запись в трудовой книжке и изменить формулировку на увольнение по инициативе работника. Также потребовал взыскать с работодателя задолженность по заработной плате, утраченный заработок за период нахождения на листках нетрудоспособности, заработок за время вынужденного прогула, расходы на лечение и так далее — всего более 2,5 млн рублей.