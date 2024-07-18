Незаконно уволенный челябинец отсудил у предприятия более 2,5 млн

Сообщается, что в 2022 году с мужчиной, трудоустроенным технологом сразу на двух связанных между собой предприятиях, во время работы случился внезапный приступ. Длительное в связи с лечением отсутствие работника руководство сочло прогулом и уволило по порочащим его основаниям, внеся в трудовую книжку соответствующую запись.
Южноуралец обратился в суд и потребовал от организаций установить факт несчастного случая на производстве, составить об этом акт, признать незаконным и отменить приказ об увольнении, признать недействительной запись в трудовой книжке и изменить формулировку на увольнение по инициативе работника. Также потребовал взыскать с работодателя задолженность по заработной плате, утраченный заработок за период нахождения на листках нетрудоспособности, заработок за время вынужденного прогула, расходы на лечение и так далее — всего более 2,5 млн рублей.
Коркинский городской суд требования удовлетворил, признав правоту работника. Добровольным исполнением дело не закончилось. Организации зарегистрированы в Челябинске, а по факту находятся и ведут деятельность в Коркино. Организация встречи с руководством для ознакомления с процессуальными документами вызвала определенные трудности.
«Тем не менее, решение суда было исполнено. Порочащая работника запись в трудовой признана недействительной, формулировка увольнения изменена. Это требование было исполнено после назначения организации исполнительского сбора в размере 50 тыс. рублей и привлечения к административной ответственности по части 1 статьи 17.15 КоАП РФ», — уточнили в ГУФССП по Челябинской области.
Что касается имущественных требований, то были арестованы счета организации, организована проверка имущественного и финансового состояния, директор был предупрежден об уголовной ответственности. Вся необходимая сумма была списана с арестованных счетов в несколько приемов.