Почищу и обчищу. Опасный вор в Москве отряхивает пыль с одежды прохожих

«В полицию с заявлением о краже обратился москвич. Он сообщил, что стоял на парковке у своего автомобиля на Щелковском шоссе, когда к нему подошел неизвестный. Он стал отряхивать его одежду, которая якобы была испачкана, после чего ушел. Спустя время мужчина обнаружил, что из кармана рубашки пропали 175 тысяч рублей, и обратился в полицию», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.