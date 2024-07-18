Почищу и обчищу. Опасный вор в Москве отряхивает пыль с одежды прохожих

На днях в столице был замечен вор-карманник, который «по-дружески» предлагал почистить одежду прохожим. Персонаж из книги Гиляровского столетней давности появился наяву в 2024-м в районе парковки на Щелковском шоссе.
У вас спина белая
На кадрах с камер видеонаблюдения, опубликованных прокуратурой города, видно, как некий мужчина средних лет, с добрым лицом и приветливой улыбкой останавливает прохожего на тротуаре. Говорит, мол, у вас испачкан пиджак. Достает из своей сумки пачку салфеток, и начинается магия. Протер плечо, лопатку, а рука незаметно проскользнула в карман. Пара секунд, и «клиент пуст».
Через несколько минут останавливает второго. Тоже предлагает безвозмездную помощь и начинает «чистить» карманы. Пострадавшие то ли от шока, то ли от растерянности, но даже не чувствуют, как ловкий мужичок вытаскивает кошелек и наличку.
Так, за несколько дней неизвестный обчистил несколько пенсионеров. У одного украл мобильник, у другого — кошелек, а у третьего, внимание, вытащил из сумки сверток с 175 тысячами рублей. Это, как пишут СМИ, была максимальная сумма, что смог достать карманник.
«В полицию с заявлением о краже обратился москвич. Он сообщил, что стоял на парковке у своего автомобиля на Щелковском шоссе, когда к нему подошел неизвестный. Он стал отряхивать его одежду, которая якобы была испачкана, после чего ушел. Спустя время мужчина обнаружил, что из кармана рубашки пропали 175 тысяч рублей, и обратился в полицию», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Чуть позже «добряка» поймали все в том же районе на Амурской улице. Им оказался ранее неоднократно судимый 55-летний житель Москвы. Как сообщили в прокуратуре, до этого он в августе 2023-го и феврале 2024-го смог вытащить ценное имущество из карманов доверчивых пенсионеров.
Подозреваемого в ограблении задержали. На допросе он признался в содеянном и добровольно возместил потерпевшим ущерб. Возбуждено уголовное дело.
«Мужчине предъявлено обвинение по п. “г” ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная из одежды, находившейся при потерпевшем). Уголовное дело с утвержденным Головинской межрайонной прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — доложили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Воры на пенсии
Сейчас в потоке новостей редко встретишь истории воров-карманников, особенно тех, кто «обчищает» людей в прямом и переносном смысле. Представители такой касты считаются «старой гвардией», да и развитая система безопасности, а также распространенность кредитных карт не дает им особо нажиться на столичных прохожих.
«Число карманников, на мой взгляд, стало существенно меньше. Во-первых, некогда элитная каста карманников постарела и “вышла на пенсию”. Во-вторых, в городах-миллионниках редко можно встретить человека с существенной суммой в кармане. Сейчас большинство делает выбор в пользу безналичных средств. А в-третьих, кругом стоят камеры видеонаблюдения, датчики и другие системы безопасности. Остаться незамеченным — просто невозможно», — объясняет экс-следователь Вадим Багатурия.
Когда-то Москва считалась лакомым кусочком для такого вида воришек. Люди, которые всю жизнь занимались грабежом, передавали знания из поколения в поколение. Обучали методам и, как сейчас говорят, лайфхакам всех своих детей. Об этом когда-то в своих произведениях писал Гиляровский.
В некоторых городах 100 лет назад появлялись даже школы карманников. Самая известная находилась в Нижнем Новгороде. Но, как оказалось, мало было «научить», нужно было родиться вором. Необходим был определенный склад пальцев, артистизм, особая гибкость и стабильная нервная система. К счастью, все подобное осталось в прошлом. Лишь изредка появляются такие «приветы из прошлого», но они быстро оказываются в руках правоохранителей.