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14-летний подросток подорвался на боеприпасе на полигоне в Ленобласти

Юный петербуржец с друзьями поджег боеприпас и попал в больницу.

Источник: Комсомольская правда

Детская шалость обернулась тяжелыми последствиями для 14-летнего подростка из Петербурга. Парень вместе с друзьями, по предварительным данным, нашел боеприпас на полигоне в Каменке. Они решили его поджечь, от чего тот взорвался. Осколки попали в юного петербуржца. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

— 17 июля в восьмом часу вечера в Детскую больницу № 19 имени Раухфуса обратился 14-летний житель Васильевского острова. Парня госпитализировали с проникающим ранением орбиты левого глаза и верхней губы, в состоянии средней степени тяжести, — уточнил источник.

Обстоятельства несчастного случая сейчас выясняются.

Ранее SPB.KP.RU писал, что петербуржцу оторвало кисть из-за взрыва самодельной бомбы. Как оказалось, он хотел напугать друзей возлюбленной и кинуть в них петарду, с примотанным к ней баллончиком со слезоточивым газом, но она взорвалась в его руке.