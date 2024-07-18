14-летний подросток подорвался на боеприпасе на полигоне в Ленобласти

Детская шалость обернулась тяжелыми последствиями для 14-летнего подростка из Петербурга. Парень вместе с друзьями, по предварительным данным, нашел боеприпас на полигоне в Каменке. Они решили его поджечь, от чего тот взорвался. Осколки попали в юного петербуржца. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— 17 июля в восьмом часу вечера в Детскую больницу № 19 имени Раухфуса обратился 14-летний житель Васильевского острова. Парня госпитализировали с проникающим ранением орбиты левого глаза и верхней губы, в состоянии средней степени тяжести, — уточнил источник.
Обстоятельства несчастного случая сейчас выясняются.
Ранее SPB.KP.RU писал, что петербуржцу оторвало кисть из-за взрыва самодельной бомбы. Как оказалось, он хотел напугать друзей возлюбленной и кинуть в них петарду, с примотанным к ней баллончиком со слезоточивым газом, но она взорвалась в его руке.