14-летний подросток подорвался на боеприпасе на полигоне в Ленобласти

Детская шалость обернулась тяжелыми последствиями для 14-летнего подростка из Петербурга. Парень вместе с друзьями, по предварительным данным, нашел боеприпас на полигоне в Каменке. Они решили его поджечь, от чего тот взорвался. Осколки попали в юного петербуржца. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».