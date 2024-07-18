Дело о гибели в ДТП на Южном Урале семьи с двумя детьми ушло в суд

Фигурант, управляя Hyundai Santa Fe, пошел на обгон попутного автомобиля, не убедился в том, что встречная полоса свободна на достаточном для маневра расстоянии. Он выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с ВАЗ-2110, в котором ехали супруги с тремя малолетними детьми.