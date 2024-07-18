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Дело о гибели в ДТП на Южном Урале семьи с двумя детьми ушло в суд

Дело о гибели в ДТП на Южном Урале семьи с двумя детьми ушло в суд, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя Усть-Катава.

Напомним, все произошло в марте 2024 года.

Фигурант, управляя Hyundai Santa Fe, пошел на обгон попутного автомобиля, не убедился в том, что встречная полоса свободна на достаточном для маневра расстоянии. Он выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с ВАЗ-2110, в котором ехали супруги с тремя малолетними детьми.

В результате дорожно-транспортного происшествия супруги и двое детей 2017 и 2024 годов рождения скончались на месте, ребенку 2018 года рождения причинен тяжкий вред здоровью.

После этого завели дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух или более лиц).

Обвиняемому после короткого лечения была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Катав-Ивановский городской суд для рассмотрения по существу.