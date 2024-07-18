Наивные жители Хабаровска перевели мошенникам 17 млн рублей

В Хабаровске трое жителей, стремясь к высоким заработкам, перевели мошенникам 17 млн 250 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
В полицию обратилась 51-летняя жительница Железнодорожного района после того, как за 20 дней общения с «менеджерами большого инвестиционного центра» она лишилась 4 млн 845 тыс. рублей. Все началось с SMS, полученного на телефон, предлагавшего выгодные инвестиции для получения стабильного дохода. Не разбираясь в инвестициях, женщина позвонила по указанному номеру. Девушка, представившаяся специалистом «инвестиционного центра», назначила женщине наставника. Он убедил ее переводить деньги на различные счета, утверждая, что средства направлены брокерам, вкладывающим их в перспективные проекты. Для выполнения условий торговой площадки женщины оформила кредиты в банках. Когда она захотела вывести вложения, мошенники заблокировали ее учетные записи и прекратили общение.
67-летняя специалистка учреждения чуть больше месяца пробовала себя в роли инвестора. В интернете она нашла объявление о возможности улучшить финансовое положение через вложения в ликвидные активы. «Менеджер инвестиционной платформы» София предложила зарабатывать на купле-продаже криптовалюты. За три недели женщина вложила 5 млн рублей, переводя деньги на банковские карты физических лиц. Когда она осознала, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию.
Самый значительный убыток постиг 58-летнюю женщину, приехавшую из Охотска. Мошенники начали общение с ней в середине мая, представляясь «специалистами брокерской фирмы». Сначала они просили переводить крупные суммы денег под предлогом инвестирования, затем требовали оплатить различные непредвиденные расходы, такие как «гербовые сборы» и «погашение овердрафта». Женщина не понимала значений этих терминов. В результате она потеряла 7 млн 402 тыс. рублей.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», с возможным наказанием в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Правоохранительные органы рекомендуют быть осторожными с заманчивыми предложениями о больших заработках на виртуальных биржах.