Наивные жители Хабаровска перевели мошенникам 17 млн рублей

В полицию обратилась 51-летняя жительница Железнодорожного района после того, как за 20 дней общения с «менеджерами большого инвестиционного центра» она лишилась 4 млн 845 тыс. рублей. Все началось с SMS, полученного на телефон, предлагавшего выгодные инвестиции для получения стабильного дохода. Не разбираясь в инвестициях, женщина позвонила по указанному номеру. Девушка, представившаяся специалистом «инвестиционного центра», назначила женщине наставника. Он убедил ее переводить деньги на различные счета, утверждая, что средства направлены брокерам, вкладывающим их в перспективные проекты. Для выполнения условий торговой площадки женщины оформила кредиты в банках. Когда она захотела вывести вложения, мошенники заблокировали ее учетные записи и прекратили общение.