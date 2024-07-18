CBS: снайпер увидел стрелка за несколько минут до покушения на Трампа

По его словам, внутри здания, с крыши которого Крукс впоследствии совершил покушение, находились трое полицейских снайперов. Один из них заметил Крукса, когда тот смотрел на крышу ближайшего здания. После чего потенциальный стрелок исчез, но через некоторое время вернулся. Тогда снайперу удалось его сфотографировать. Затем сотрудник полиции увидел, как подозрительный молодой человек смотрит на что-то через дальнометр — устройство для определения расстояния до цели. Вскоре после этого снайпер, запечатлевший Крукса с прибором, связался с командным пунктом посредством радиосвязи и попытался переслать фото.