Режим ЧС в лесах Бодайбинского района отменен: задымленность сохраняется, но угрозы нет

В данный момент в части Катангского и Бодайбинского районов по-прежнему наблюдается незначительная задымленность, вызванная пожарами в Республике Саха (Якутия) и Забайкальском крае. При этом, по данным Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, проведенный в Бодайбинском районе мониторинг качества атмосферного воздуха показал, что превышений предельно допустимых концентраций по пяти загрязняющим веществам не зарегистрировано.
На сегодня с прошлых суток перешло 19 лесных пожаров. Локализованными остаются 9 ранее обнаруженных пожаров на площади 2962 га: в Мамско-Чуйском, Бодайбинском, Катангском и Киренском районах. Действуют 9 ранее зарегистрированных и 1 обнаруженный накануне пожары на площади 1729,5 га: а Катангском, Братском и Мамско-Чуйском районах. Еще 3 возгорания накануне были ликвидированы на площади 148 га в Катангском, Киренском и Бодайбинском районах.