Режим ЧС в лесах Бодайбинского района отменен: задымленность сохраняется, но угрозы нет

На сегодня с прошлых суток перешло 19 лесных пожаров. Локализованными остаются 9 ранее обнаруженных пожаров на площади 2962 га: в Мамско-Чуйском, Бодайбинском, Катангском и Киренском районах. Действуют 9 ранее зарегистрированных и 1 обнаруженный накануне пожары на площади 1729,5 га: а Катангском, Братском и Мамско-Чуйском районах. Еще 3 возгорания накануне были ликвидированы на площади 148 га в Катангском, Киренском и Бодайбинском районах.