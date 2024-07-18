Наркокурьер задержан на границе с Польшей

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Белорусские пограничники на границе с Польшей раскрыли канал незаконного оборота наркотиков, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
Отмечается, что брестские пограничники по полученной оперативной информации вблизи белорусско-польской границы сумели задержать гражданина республики.
«В личных вещах белоруса обнаружены 29 свертков с особо опасным наркотическим веществом альфа-PVP, которые он планировал распространить на территории Беларуси», — говорится в сообщении.
Позже пограничники с сотрудниками органов внутренних дел на территории города Бреста и Брестского района нашли 53 так называемые закладки, которые задержанный сделал ранее.
В отношении мужчины возбудили дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Ему в качестве максимального наказания грозит до 15 лет лишения свободы.