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Наркокурьер задержан на границе с Польшей

Задержанный мужчина планировал распространять наркотики на территории Бреста и в районе.

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Белорусские пограничники на границе с Польшей раскрыли канал незаконного оборота наркотиков, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Отмечается, что брестские пограничники по полученной оперативной информации вблизи белорусско-польской границы сумели задержать гражданина республики.

«В личных вещах белоруса обнаружены 29 свертков с особо опасным наркотическим веществом альфа-PVP, которые он планировал распространить на территории Беларуси», — говорится в сообщении.

Позже пограничники с сотрудниками органов внутренних дел на территории города Бреста и Брестского района нашли 53 так называемые закладки, которые задержанный сделал ранее.

В отношении мужчины возбудили дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Ему в качестве максимального наказания грозит до 15 лет лишения свободы.