Наркокурьер задержан на границе с Польшей

В отношении мужчины возбудили дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Ему в качестве максимального наказания грозит до 15 лет лишения свободы.