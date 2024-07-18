Биологическую мать найденного на лавочке ребенка установили в Караганде

По данным суда, 24 февраля 2024 года сотрудниками полиции на лавочке возле дома № 4/1 по улице Муканова в Караганде был найден ребенок мужского пола, который был доставлен в КГУ «Дом ребенка “Шапагат” без документов. В целях регистрации рождения ребенка в органах РАГС и получения свидетельства о его рождении заявитель обратился в суд с требованием об установлении факта происхождения (рождения) ребенка от одной гражданки.