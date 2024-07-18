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Экс-гендиректор Крымской железной дороги приговорён к колонии

Бывший гендиректор Крымской железной дороги приговорен к пяти годам колонии за должностные преступления.

Источник: AP 2023

Об этом сообщили в ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

«С декабря 2020 года по июль 2021 года действующее на тот момент должностное лицо без проектно-сметной документации дал незаконные указания о выполнении работ на грузовой и погрузочно-выгрузочной платформах за счет средств предприятия. В результате чего платформы не соответствуют установленным требованиям и технически ограничены для дальнейшего функционирования», — говорится в сообщении.

Его задержали в июне 2022 года сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю. На имущество обвиняемого наложен арест.

Бывший гендиректор признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и растрате вверенного имущества с использованием служебного положения, а равно — в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 286, ч.3 ст. 160 УК РФ).

Верховный суд Крыма приговорил его к 5 годам 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также осужденный обязан возместить причиненный предприятию ущерб на сумму более 110 млн. рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.

СК