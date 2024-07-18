Экс-гендиректор Крымской железной дороги приговорён к колонии

«С декабря 2020 года по июль 2021 года действующее на тот момент должностное лицо без проектно-сметной документации дал незаконные указания о выполнении работ на грузовой и погрузочно-выгрузочной платформах за счет средств предприятия. В результате чего платформы не соответствуют установленным требованиям и технически ограничены для дальнейшего функционирования», — говорится в сообщении.