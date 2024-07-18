Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведь вышел во двор частного дома в Усть-Куте

Хищник скрылся в лесу к приезду специалистов.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 18 июля в МВД «Усть-Кутское» поступило обращение от местной жительницы. В нем говорилось, что из-за сильного лая собак она выглянула в окно и увидела, что во дворе дома стоит медведь. Она незамедлительно позвонила в полицию, но к прибытию наряда ГИБДД и участкового животное скрылось в лесу. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД по Иркутской области.

— Полицейскими проводится совместная работа с охотоведами и представителями местных администраций, направленная на обеспечение безопасности людей, — сообщили в ведомстве.

При встрече с хищником можно обратиться по номеру телефона«02» или «102».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что двух медведей увидели на территории Прибайкальского нацпарка. Они выходили туда в течение трех дней.

флора и фауна