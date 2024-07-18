Медведь вышел во двор частного дома в Усть-Куте

В ночь на 18 июля в МВД «Усть-Кутское» поступило обращение от местной жительницы. В нем говорилось, что из-за сильного лая собак она выглянула в окно и увидела, что во дворе дома стоит медведь. Она незамедлительно позвонила в полицию, но к прибытию наряда ГИБДД и участкового животное скрылось в лесу. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД по Иркутской области.