МЧС: за сутки в Беларуси утонули три человека

Вчера днем сотрудники ведомства выезжали на Гранитный канал в Микашевичах, где утонул мужчина 1966 года рождения. Вечером 17 июля поступило сообщении о найденных телах 57-летнего мужчины и 44-летней женщины в реке Россь Волковысского района.
Еще одна трагедия случилась 16 июля, о ней сообщил ОСВОД. Житель Рогачева утонул в реке Друть, его тело обнаружили в воде в двух метрах от берега.
В начале текущей недели ОСВОД заявил о 20 утонувших за один день — воскресенье 14 июля. Погибли 19 взрослых и один ребенок. Еще 16 человек сотрудникам удалось спасти из воды.
Ранее ОСВОД сообщал о том, что за минувшее полугодие в стране утонули уже 165 человек. Основные причины гибели на воде летом — купание в нетрезвом состоянии или на необорудованных пляжах, несоблюдение правил безопасности и беспечность взрослых, которые отпускают детей плавать без присмотра.
Разрешенные пляжи
По всей Беларуси оборудованы сотни пляжей, на которых официально разрешено купаться, только в белорусской столице их насчитывается 25.
Чтобы упростить белорусам поиск подходящего варианта для безопасного отдыха на пляже, спасатели подготовили карту разрешенных для купания мест.