МЧС: за сутки в Беларуси утонули три человека

Ранее ОСВОД сообщал о том, что за минувшее полугодие в стране утонули уже 165 человек. Основные причины гибели на воде летом — купание в нетрезвом состоянии или на необорудованных пляжах, несоблюдение правил безопасности и беспечность взрослых, которые отпускают детей плавать без присмотра.