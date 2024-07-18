В Омске ищут 58-летнюю женщину, пропавшую более 30 лет назад

В Омске ищут 58-летнюю Светлану Тирон (Полукаеву), пропавшую 35 лет назад. В день пропажи омичка купила на ж/д вокзале билет до Ишима, отправилась на рынок за продуктами и пропала.
Со дня пропажи женщина не выходила на связь с родственниками. Ее поиск 34 года назад не дал никаких результатов.
Поиски Светланы ведутся по фотографиям ее сестры-близнеца из-за отсутствия ее фотографий в хорошем качестве.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 79−33−02, 8−913−609−75−19. Звонок конфиденциальный.