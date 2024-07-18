Школьник из Башкирии возглавил преступную группировку. Старшеклассники оформляли микрозаймы на других людей, а деньги тратили на личные нужны. Преступление раскрыли полицейские МВД по г. Петрозаводску.
Подросток действовал с двумя друзьями. На маркетплейсе школьники покупали сим-карты для самостоятельной регистрации. Если номер телефона предыдущего владельца был привязан к аккаунту портала «Госуслуги», то они получали доступ к нему, затем оформляли микрозаймы. Полученные средства юноши тратили на личные нужды — в основном, на развлечения. Например, приобрели мотоцикл.
Средние суммы микрозаймов варьировались от 9 до 15 тыс. рублей. Общая сумма ущерба — свыше 100 тыс. рублей. Полицейские выявили около трех десятках криминальных эпизодов. Среди потерпевших, как минимум, четверо жителей Карелии.
Сейчас расследование продолжается. Один из школьников уже признал вину и раскаялся.