Школьник из Башкирии возглавил преступную группировку

Подросток действовал с двумя друзьями. На маркетплейсе школьники покупали сим-карты для самостоятельной регистрации. Если номер телефона предыдущего владельца был привязан к аккаунту портала «Госуслуги», то они получали доступ к нему, затем оформляли микрозаймы. Полученные средства юноши тратили на личные нужды — в основном, на развлечения. Например, приобрели мотоцикл.