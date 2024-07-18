В Прикамье полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем

В поселке Павловский Очерского района полицейские устроили погоню со стрельбой, чтобы остановить пьяного лихача. Все произошло около полуночи 14 июля.
Как рассказали в Госавтоинспекции Пермского края, подозрительный автомобиль «ВАЗ-211540» заметили на улице Труда. Автоинспекторы потребовали водителя легковушки остановиться, но тот продолжил движение. Тогда полицейские, включив проблесковые маячки и спецсигналы, начали погоню за правонарушителем.
В ходе преследования автоинспекторы применили табельное оружие. Сначала они выстрелили в воздух, а затем открыли огонь по колесам преследуемой машины. После этого водитель ВАЗа попытался скрыться, но полицейским удалось его задержать.
За рулем легковушки оказался 18-летний парень. Выяснилось, что молодой человек не имеет права на управление транспортным средством и был пьян. Медосвидетельствование показало наличие алкоголя 0,42 мг/л. В отношении нарушителя составили материалы о повторном управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии.