Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде эвакуировали 35 человек из горящего дома

Возгорание произошло утром 18 июля в Тракторозаводском районе областного центра.

На улице Борьбы огнем охвачена кровля 4-этажного дома на 250 квадратных метрах. Известно, что из здания эвакуировали 35 жильцов. Никто не пострадал.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, на месте работают 45 человек и 17 единиц спецтехники.

МЧС