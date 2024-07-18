В Волгограде эвакуировали 35 человек из горящего дома

На улице Борьбы огнем охвачена кровля 4-этажного дома на 250 квадратных метрах. Известно, что из здания эвакуировали 35 жильцов. Никто не пострадал.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, на месте работают 45 человек и 17 единиц спецтехники.
Возгорание произошло утром 18 июля в Тракторозаводском районе областного центра.
На улице Борьбы огнем охвачена кровля 4-этажного дома на 250 квадратных метрах. Известно, что из здания эвакуировали 35 жильцов. Никто не пострадал.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, на месте работают 45 человек и 17 единиц спецтехники.