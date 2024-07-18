За минувший день с омских дорог откачали 1700 кубометров воды

За прошедший день омские дорожники откачали с затопленных городских дорог 1700 кубометров воды. Работа по ликвидации последствий ливня ведется с круглосуточном режиме.
Откачку воды провели по следующим адресам: Ватутина, Дунаевского, 4, 5-я Солнечная, Седова, Тургенева, Жуковского, Рождественского, Карала Маркса, Серова, 19-я Рабочая, 4, 11-я Линия, Менделеева, Малиновского, Пригородная, Орджоникидзе, 12-я Ремесленная и других.
В Немецком поселке сохраняется сложная ситуация — там сейчас откачивают и отводят воду из затопленных домов.