Задержан глава департамента транспорта Тольятти Павел Баннов

В 2019 году в отношении Павла Баннова было возбуждено уголовное дело о нецелевом расходовании бюджетных средств. В 2017 году муниципалитету была предоставлена субсидия на ремонт дорог. Более 8,5 млн рублей выделенных денег были израсходованы нецелевым образом. Глава департамента дорожного хозяйства внес в перечень ремонтируемых объектов, указав их как «дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям многоквартирных домов», подъезды к своему департаменту, отделу организации муниципальных торгов мэрии и городской думе, которые и были отремонтированы за счет бюджетной субсидии. На суде прокурор запрашивал для Баннова три года лишения свободы, но по решению судьи чиновник отделался штрафом в 250 тыс. руб.