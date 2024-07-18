Задержан глава департамента транспорта Тольятти Павел Баннов

Как сообщил источник «Ъ-Волга», по месту работы господин Баннов с 15 июля числится в отпуске, однако ушел он в него еще раньше, взяв накопившиеся отгулы. Из отпуска чиновник на работу вряд ли вернется по причине увольнения, формулировка которого пока неизвестна. В отделе информационной политики администрации Тольятти на запрос «Ъ-Волга» об увольнении Павла Баннова ответили: «Таких сведений у нас нет».
Прокуратура требовала увольнения Павла Баннова еще в 2014 году. Тогда в ходе прокурорской проверки было установлено, что чиновник при приеме на работу в мэрию не указал полные сведения о наличии в собственности недвижимого имущества, участии в коммерческой организации, доходе, полученном от вклада в банке, об объекте недвижимого имущества, находящемся в пользовании. Кроме того, уже находясь на муниципальной службе, господин Баннов предоставлял в 2013 и 2014 годах заведомо недостоверные и неполные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
В 2019 году в отношении Павла Баннова было возбуждено уголовное дело о нецелевом расходовании бюджетных средств. В 2017 году муниципалитету была предоставлена субсидия на ремонт дорог. Более 8,5 млн рублей выделенных денег были израсходованы нецелевым образом. Глава департамента дорожного хозяйства внес в перечень ремонтируемых объектов, указав их как «дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям многоквартирных домов», подъезды к своему департаменту, отделу организации муниципальных торгов мэрии и городской думе, которые и были отремонтированы за счет бюджетной субсидии. На суде прокурор запрашивал для Баннова три года лишения свободы, но по решению судьи чиновник отделался штрафом в 250 тыс. руб.