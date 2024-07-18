Куандык Бишимбаев все еще находится в СИЗО

«Куандык Бишимбаев на днях убудет в учреждение максимальной безопасности на территории Акмолинской области», — сообщил председатель комитета уголовно-исполнительной системы Тенизжан Джанибеков на брифинге в четверг.
Он отметил, что как только он попадет в колонию, об этом будут уведомлены родственники осужденного и все заинтересованные лица.
Напомним, в ноябре 2023 года жестоко убита Салтанат Нукенова. Виновным суд признал ее гражданского мужа — экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, и осудил его к 24 годам тюрьмы. Директора «Гастро-центра» Бахытжана Байжанова — родственника экс-чиновника — суд признал виновным по статье 432 (укрывательство преступления) УК РК и приговорил к четырем годам заключения.
26 июня апелляционная комиссия оставила приговор без изменений. Адвокаты Бишимбаева заявили, что намерены обратиться в Верховный суд, сам Бишимбаев остался недоволен процессом, заявив о предвзятости суда.