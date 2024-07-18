Человек застрял в ограде на вокзале Тосно

Спасатели напоминают, что пересекать железнодорожные пути можно только в установленных местах, убедившись в отсутствии движущегося поезда. Вчера автомобили выехали на пути перед «Ласточкой» под Гатчиной. В машине, которая не успела проскочить, погибла семья с детьми-близнецами.