Человек застрял в ограде на вокзале Тосно

О происшествии рассказывает 18 июля Аварийно-спасательная служба региона.
На вокзале города Тосно вечером 17 июля мужчина решил перелезть через ограждения железнодорожных путей. Ловкости не хватило: он повис. На место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда Тосно, сняли человека с решетки ограждения и передали сотрудниками скорой помощи.
Спасатели напоминают, что пересекать железнодорожные пути можно только в установленных местах, убедившись в отсутствии движущегося поезда. Вчера автомобили выехали на пути перед «Ласточкой» под Гатчиной. В машине, которая не успела проскочить, погибла семья с детьми-близнецами.