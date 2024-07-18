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Человек застрял в ограде на вокзале Тосно

Необычная заявка поступила спасателям Ленинградской области минувшим вечером.

О происшествии рассказывает 18 июля Аварийно-спасательная служба региона.

На вокзале города Тосно вечером 17 июля мужчина решил перелезть через ограждения железнодорожных путей. Ловкости не хватило: он повис. На место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда Тосно, сняли человека с решетки ограждения и передали сотрудниками скорой помощи.

Спасатели напоминают, что пересекать железнодорожные пути можно только в установленных местах, убедившись в отсутствии движущегося поезда. Вчера автомобили выехали на пути перед «Ласточкой» под Гатчиной. В машине, которая не успела проскочить, погибла семья с детьми-близнецами.