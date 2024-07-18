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Полмиллиона выплатит больница на Южном Урале за смерть пациентки из-за врачебной ошибки

Полмиллиона выплатит больница на Южном Урале за смерть пациентки из-за врачебной ошибки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что с учетом позиции прокуратуры Челябинский областной суд увеличил размер компенсации морального вреда.

Ответчиком по гражданскому делу проходила районная больница села Аргаяш.

Из материалов дела следует, что события происходили в августе 2019 года. В один из дней в приемное отделение после ДТП доставили женщину с рвано-резаной раной левого бедра. Впоследствии пациентка скончалась.

«В судебном заседании установлена косвенная (опосредованная) причинно-следственная связь между многочисленными дефектами в оказании медицинской помощи (неверное и несвоевременное выполнение диагностических и лечебных мероприятий, неправильная оценка тяжести состояния здоровья при поступлении) и неблагоприятными последствиями в виде смерти», — говорится в комментарии надзорного ведомства.

При вынесении решения о взыскании морального вреда в пользу сына погибшей суд первой инстанции оценил компенсацию в 200 тыс. рублей.

В апелляционной жалобе истца и представлении прокурора Аргаяшского района размер компенсации морального вреда был оспорен.

«С учетом обстоятельств дела, степени нравственных страданий истца, требований принципов разумности и справедливости судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда изменила решение Аргаяшского районного суда, увеличив размер компенсации, подлежащего взысканию в пользу истца, до 500 тыс. рублей», — сказали в пресс-центре прокуратуры региона.

Апелляционное определение вступило в законную силу.

медицина