Полмиллиона выплатит больница на Южном Урале за смерть пациентки из-за врачебной ошибки

Сообщается, что с учетом позиции прокуратуры Челябинский областной суд увеличил размер компенсации морального вреда.
Ответчиком по гражданскому делу проходила районная больница села Аргаяш.
Из материалов дела следует, что события происходили в августе 2019 года. В один из дней в приемное отделение после ДТП доставили женщину с рвано-резаной раной левого бедра. Впоследствии пациентка скончалась.
«В судебном заседании установлена косвенная (опосредованная) причинно-следственная связь между многочисленными дефектами в оказании медицинской помощи (неверное и несвоевременное выполнение диагностических и лечебных мероприятий, неправильная оценка тяжести состояния здоровья при поступлении) и неблагоприятными последствиями в виде смерти», — говорится в комментарии надзорного ведомства.
При вынесении решения о взыскании морального вреда в пользу сына погибшей суд первой инстанции оценил компенсацию в 200 тыс. рублей.
В апелляционной жалобе истца и представлении прокурора Аргаяшского района размер компенсации морального вреда был оспорен.
«С учетом обстоятельств дела, степени нравственных страданий истца, требований принципов разумности и справедливости судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда изменила решение Аргаяшского районного суда, увеличив размер компенсации, подлежащего взысканию в пользу истца, до 500 тыс. рублей», — сказали в пресс-центре прокуратуры региона.
Апелляционное определение вступило в законную силу.