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На Мамадышском тракте в Казани автобус столкнулся с иномаркой

Авария произошла поздно вечером.

Источник: Татарстан 24

На Мамадышском тракте в Казани произошла авария с участием автобуса маршрута № 71. Авария случилась в момент, когда водитель автобуса, молодая женщина, завершала свой рабочий день и направлялась в депо. По ее словам, перед автобусом неожиданно начал поворачивать автомобиль марки Hyundai, что и спровоцировало столкновение. Об этом сообщает наш корреспондент.

К счастью, в результате инцидента никто серьезно не пострадал. Однако оба транспортных средства получили повреждения.

Ранее мы писали, что жители Татарстана массово жалуются на задержки общественного транспорта. С начала года в систему «Народный контроль» поступило более 1,3 тыс. обращений.