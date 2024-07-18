На Мамадышском тракте в Казани автобус столкнулся с иномаркой

На Мамадышском тракте в Казани произошла авария с участием автобуса маршрута № 71. Авария случилась в момент, когда водитель автобуса, молодая женщина, завершала свой рабочий день и направлялась в депо. По ее словам, перед автобусом неожиданно начал поворачивать автомобиль марки Hyundai, что и спровоцировало столкновение. Об этом сообщает наш корреспондент.