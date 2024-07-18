Женщина на самокате попала под автобус у «Галереи Чижова» в Воронеже: видео

Во второй половине дня среды, 17 июля, в центре Воронеже возле ТРЦ «Галерея Чижова» под колеса автобуса ПАЗ городского маршрута № 24 попала женщина, управлявшая электросамокатом. В соцсетях быстро распространилась информация, якобы маршрутка «сбила» горожанку, но в четверг, 18 июля, была опубликована видеозапись с регистратора, установленного на автобусе. На кадрах видно, как ПАЗ проезжает перекресток Кольцовской и Плехановской по правой полосе на разрешающий сигнал светофора, а женщина на самокате едет по проезжей части на «красный» и буквально врезается в борт автобуса. На регистраторе указано время, когда произошло ДТП, — 15:06.