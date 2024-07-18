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В Лениногорске спасли 10 человек на пожаре в жилом доме

Предварительной причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Источник: МЧС РФ

В городе Лениногорск произошел пожар в однокомнатной квартире на улице Добролюбова, 9. Возгорание началось на пятом этаже пятиэтажного жилого дома коридорного типа и охватило площадь в 30 квадратных метров, рассказали в ГУ МЧС РФ по РТ.

30 жильцов смогли самостоятельно покинуть здание до прибытия спасателей. Команды газодымозащитников МЧС России спасли 10 человек, используя устройства капюшонного типа для безопасного вывода из здания.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Предварительной причиной возгорания стала неосторожность при курении хозяина квартиры.

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