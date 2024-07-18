Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 8 тыс. вейпов изъяли за сутки в Алматы

Алматы. 18 июля. КазТАГ — Более 8 тыс. вейпов изъяли за сутки в Алматы, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.

«Только за минувшие сутки из незаконного оборота изъяты более 8 тыс. вейпов и составляющие к ним», — сказано в сообщении.

Сообщается, что данную запрещенную продукцию правонарушители реализовывали на онлайн площадках.

«Схема преступного промысла была такова: посредством мессенджеров фигуранты получали онлайн-заказ с указанием количества товара и адреса его поставки. Доставку покупателю осуществляли через курьерские службы. Как показали проведенные мероприятия, так называемые, точки отправки вейпов дислоцировались в подвальных помещениях многоэтажек, внутри компьютерных клубов, словом, с соблюдением мер конспирации. Некогда функционировавшие официальные магазины закрыты, поэтому есть факты продажи запрещенных вейпов онлайн», — информировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов.