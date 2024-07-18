Более 8 тыс. вейпов изъяли за сутки в Алматы

«Только за минувшие сутки из незаконного оборота изъяты более 8 тыс. вейпов и составляющие к ним», — сказано в сообщении.
Сообщается, что данную запрещенную продукцию правонарушители реализовывали на онлайн площадках.
«Схема преступного промысла была такова: посредством мессенджеров фигуранты получали онлайн-заказ с указанием количества товара и адреса его поставки. Доставку покупателю осуществляли через курьерские службы. Как показали проведенные мероприятия, так называемые, точки отправки вейпов дислоцировались в подвальных помещениях многоэтажек, внутри компьютерных клубов, словом, с соблюдением мер конспирации. Некогда функционировавшие официальные магазины закрыты, поэтому есть факты продажи запрещенных вейпов онлайн», — информировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов.