Более 8 тыс. вейпов изъяли за сутки в Алматы

«Схема преступного промысла была такова: посредством мессенджеров фигуранты получали онлайн-заказ с указанием количества товара и адреса его поставки. Доставку покупателю осуществляли через курьерские службы. Как показали проведенные мероприятия, так называемые, точки отправки вейпов дислоцировались в подвальных помещениях многоэтажек, внутри компьютерных клубов, словом, с соблюдением мер конспирации. Некогда функционировавшие официальные магазины закрыты, поэтому есть факты продажи запрещенных вейпов онлайн», — информировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов.