«Слишком дорогой визит»: омичка пошла в гости к соседям, а ушла с кредитом в 290 тыс рублей

Омичка 9 декабря 2022 года в гостях у соседей оставила без присмотра банковскую карту и мобильный телефон. Через некоторое время женщина обнаружила, что на нее оформили кредит в размере 290 тыс. рублей, но деньги на ее счету отсутствовали.