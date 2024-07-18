«Слишком дорогой визит»: омичка пошла в гости к соседям, а ушла с кредитом в 290 тыс рублей

В Омской области суд вынес приговор мужчине, похитившему деньги у своей соседки. Омич взял кредит на имя женщины, которая оставила у него в гостях телефон и банковскую карту.
Омичка 9 декабря 2022 года в гостях у соседей оставила без присмотра банковскую карту и мобильный телефон. Через некоторое время женщина обнаружила, что на нее оформили кредит в размере 290 тыс. рублей, но деньги на ее счету отсутствовали.
Полицейские выяснили, что кредит на омичку взял ее 29-летний сосед, а деньги похитил.
Суд признал мужчину виновным по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («кража») и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком на 3 года.
Прокуратура направила в суд иск с признанием кредитного договора недействительным. Банк добровольно аннулировал задолженность и вернул поступившие платежи потерпевшей.