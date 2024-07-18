В Самарской области мошенник пытался обмануть 5 пенсионеров

В городе Сызрань Самарской области местные жители обратились за помощью в полицию. Они рассказали, что неизвестный пытался обмануть их и забрать сбережения, об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
— В начале апреля текущего года, с разницей в несколько дней, за помощью в полицию Сызрани обратилось пять местных жительниц в возрасте от 67 до 91 года, которые стали жертвами известной мошеннической схемы, — сообщили правоохранители.
Подозреваемый представлялся сотрудником полиции и рассказывал, что их родственники попали в аварию. Три потерпевшие передали мошеннику 820 тысяч рублей. Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого по отпечаткам пальцев. 21-летний горожанин признался, что действовал по инструкции анонимного «куратора». В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.