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В Самарской области мошенник пытался обмануть 5 пенсионеров

Житель Сызрани забрал у пожилых людей почти 1 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В городе Сызрань Самарской области местные жители обратились за помощью в полицию. Они рассказали, что неизвестный пытался обмануть их и забрать сбережения, об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

— В начале апреля текущего года, с разницей в несколько дней, за помощью в полицию Сызрани обратилось пять местных жительниц в возрасте от 67 до 91 года, которые стали жертвами известной мошеннической схемы, — сообщили правоохранители.

Подозреваемый представлялся сотрудником полиции и рассказывал, что их родственники попали в аварию. Три потерпевшие передали мошеннику 820 тысяч рублей. Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого по отпечаткам пальцев. 21-летний горожанин признался, что действовал по инструкции анонимного «куратора». В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.