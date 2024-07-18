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Ливень нарушил работу общественного транспорта в Минске

Онлайн-сервисы отслеживания погоды показывают, что дождь накрыл примерно половину белорусской столицы после жары.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Общественный транспорт временно приостановил движение в Минске из-за погодных условий, сообщает Минсктранс.

Например, из-за сильного дождя остановились троллейбусы в обоих направлениях на проспекте Пушкина, улицах Ольшевского, Матусевича и Притыцкого. Не ходят там и автобусы.

Троллейбусы временно прекратили движение также на улицах Кальварийская и Пинская. То же самое произошло на проспекте Победителей, на улицах Сурганова и Куйбышева.

Троллейбусный трафик парализован и на бульваре Шевченко, а также на улицах Богдановича и Пашкевич. Минсктранс сообщает, что движение троллейбусов № 37 и 53 организовано по улице Куйбышева.

По уточненным данным, дождь помешал движению троллейбусов также на улицах Карастояновой, Орловской и Кузьмы Черного.

Онлайн-сервисы отслеживания погоды показывают, что дождь накрыл примерно половину Минска и продлится приблизительно до 11:20 18 июля.

Также осадки наблюдаются в Боровлянах, на части пляжей Минского моря и в Ждановичах.