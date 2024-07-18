Локомотив с углем столкнулся с порожними цистернами в Хабаровском крае

Сегодня утром, около пяти часов на станции Постышево Дальневосточной железной дороги в Солнечном районе Хабаровского края, локомотив в составе грузового поезда из 71 груженного углем вагона столкнулся с порожними цистернами. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".