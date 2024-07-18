Локомотив с углем столкнулся с порожними цистернами в Хабаровском крае

Сегодня утром, около пяти часов на станции Постышево Дальневосточной железной дороги в Солнечном районе Хабаровского края, локомотив в составе грузового поезда из 71 груженного углем вагона столкнулся с порожними цистернами. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В результате столкновения на жд-путях произошло опрокидывание двух цистерн. По предварительным данным, происшествие случилось во время маневровых работ.
«В результате столкновения локомотива с цистернами никто не пострадал. Причины аварии устанавливаются», — рассказали в Комсомольской транспортной прокуратуре.
Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.