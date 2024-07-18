Жителю Красноярского края грозит до трех лет тюрьмы за убийство кошки

По данным ведомства, 38-летний безработный мужчина на фоне опьянения угрожал убить кошку, если его сожительница срочно не приедет с работы домой. Женщина приехать не смогла, из-за чего фигурант решил выместить злость на животном и начал на глазах у 16-летней падчерицы бить кошку об пол, перед этим пнув спящего питомца.