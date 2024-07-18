Жителю Красноярского края грозит до трех лет тюрьмы за убийство кошки

По данным ведомства, 38-летний безработный мужчина на фоне опьянения угрожал убить кошку, если его сожительница срочно не приедет с работы домой. Женщина приехать не смогла, из-за чего фигурант решил выместить злость на животном и начал на глазах у 16-летней падчерицы бить кошку об пол, перед этим пнув спящего питомца.
«Девочка слёзно просила отчима остановиться, однако тот на просьбы не отреагировал и выкинул кошку в мусоропровод. Падчерица в надежде спасти дорогого питомца достала окровавленное тельце из мусорного бака и отвезла его в ветклинику», — говорится в сообщении.
Ветеринары уже не могли спасти кошку. Семья приняла тяжелое решение усыпить питомца. Прокуратура направила уголовное дело о жестоком обращении с животным. Статья предусматривает до трех лет лишения свободы.