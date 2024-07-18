Мужчина утонул в Глубокском районе

Сообщение о тонущем мужчине спасателям поступило 17 июля в 16.32. Работники МЧС выехали на место происшествия — на озеро Марцебылинское в агрогородке Марцебылино. На поверхности воды спасатели тела не обнаружили. Позже работники ОСВОДа нашли тело мужчины в 50 м от берега.



Оказалось, что мужчина в тот день отдыхал с друзьями на берегу, они распивали спиртные напитки. В какой-то момент он решил искупаться, отплыл примерно на 40 м и пропал с поверхности воды. Товарищи бросились на помощь, но спасти друга не смогли.



Также в управлении Следственного комитета по Витебской области сообщили, что на месте работала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что водоем, в котором утонул 45-летний мужчина, не был предназначен для купания.



Глубокский РОСК проводит проверку. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим гибели местного жителя.



Спасатели и следователи напоминают, что купание в необорудованных для этого местах и в состоянии алкогольного опьянения запрещено. Не следует заходить глубоко в воду, если у вас нет достаточных навыков плавания, есть медицинские противопоказания. Не следует заплывать на большие расстояния без спасательных жилетов. Соблюдение таких элементарных правил сделает отдых у воды приятным и безопасным.