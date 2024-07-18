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В Екатеринбурге горит цех крупного завода

В Екатеринбурге на Эльмаше разгорелся пожар в цеху Уралтрансмаша.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге загорелся цех крупного завода. Огонь вспыхнул днем 18 июля на территории Уралтрансмаша. Информацию о ЧП «КП-Екатеринбург» подтвердили в ГУ МЧС по Свердловской области.

— Папа там работает, горит не действующее здание, его разбирали и, видимо, искра попала, случайно подпалили, когда металлические конструкции пилили, — рассказала «КП-Екатеринбург» читательница.

Дым от огня заметили житель сразу нескольких районов горда. Как установили пожарные, ЧП произошло на улице Фронтовых Бригад. На территории промышленной площадки загорелась кровля отдельно стоящего здания.

— По оперативной информации площадь пожара составляет 420 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались три человека, — рассказали в МЧС.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. Сейчас сотрудники МЧС ведут активную борьбу с огнем. На месте работают 37 человек личного состава и 14 единиц спецтехники.

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