Пожар в Коктебеле 18 июля 2024 года: тушение продолжается

Как сообщалось ранее, крупный пожар начался в районе улицы Блока 15 июля. В непосредственной близости от Карадагского природного заповедника загорелась сухая трава. Сообщалось, что площадь возгорания составила 20 гектаров, а затем увеличилась до 30. К тушению привлекли вертолет Ми-8. 16 июля пожар локализовали на площади 40 гектаров. 17 июля пожарные ликвидировали открытое горение.