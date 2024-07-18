Пожар в Коктебеле 18 июля 2024 года: тушение продолжается

Ликвидация пожара в Коктебеле 18 июля 2024 года продолжается четвертый день. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС.
«Четвертый день крымские огнеборцы ликвидируют природный пожар в пгт. Коктебель», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают 77 сотрудников республиканской Пожарной охраны. Кроме того, к ликвидации возгорания привлекли крымский главк МЧС, Росгвардию, лесоохотничье хозяйства, а также волонтеры.
Как сообщалось ранее, крупный пожар начался в районе улицы Блока 15 июля. В непосредственной близости от Карадагского природного заповедника загорелась сухая трава. Сообщалось, что площадь возгорания составила 20 гектаров, а затем увеличилась до 30. К тушению привлекли вертолет Ми-8. 16 июля пожар локализовали на площади 40 гектаров. 17 июля пожарные ликвидировали открытое горение.
Напомним, правоохранители нашли предполагаемого виновника возникновения масштабного пожара в Коктебеле. 50-летний мужчина выполнял строительные работы на даче в Коктебеле. В процессе резки металла болгаркой от искр вспыхнула сухая трава, и огонь быстро начал распространяться дальше. Мужчина попытался потушить пламя собственными силами, но безуспешно. Возбуждено уголовное дело.