Крыша четырехэтажки частично обрушилась после пожара в Волгограде

В настоящее время пожарные расчеты тушат кровлю многоквартирного дома со всех сторон. Из чердака, откуда и началось возгорание, идет сильный дым. Пожарные сообщают, что открытый огонь потушили, но они сейчас заливают дымящиеся конструкции.