Областной суд оставил проректора БФУ в СИЗО

В Калининграде суд первой инстанции 10 июля 2024 года заключил под стражу проректора по экономике и развитию БФУ им. И. Канта Елену Мялкину, которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ, на срок до 8 сентября 2024 года.