Областной суд оставил проректора БФУ в СИЗО

Органами следствия Мялкиной предъявлено обвинение. Апелляционную жалобу на постановление суда первой инстанции подал защитник подозреваемой — он просил отменить постановление как незаконное. Согласно этому решению суда она отправлена в СИЗО.
Защитник подозреваемой указал, что в материалах нет сведений о том, что Мялкина может скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на свидетелей или иным образом воспрепятствовать расследованию.
В судебном заседании в Калининградском областном суде подозреваемая, её защитник поддержали эту позицию. Вопрос о возможности избрания более мягкой меры пресечения оставили на усмотрение суда.
Представитель прокуратуры настаивал, что постановление является законным и обоснованным. Суд оставил апелляционную жалобу защитника без удовлетворения, постановление Ленинградского районного суда признал обоснованным и законным. Оно вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.