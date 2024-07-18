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Областной суд оставил проректора БФУ в СИЗО

В Калининграде суд первой инстанции 10 июля 2024 года заключил под стражу проректора по экономике и развитию БФУ им. И. Канта Елену Мялкину, которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ, на срок до 8 сентября 2024 года.

Органами следствия Мялкиной предъявлено обвинение. Апелляционную жалобу на постановление суда первой инстанции подал защитник подозреваемой — он просил отменить постановление как незаконное. Согласно этому решению суда она отправлена в СИЗО.

Защитник подозреваемой указал, что в материалах нет сведений о том, что Мялкина может скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на свидетелей или иным образом воспрепятствовать расследованию.

В судебном заседании в Калининградском областном суде подозреваемая, её защитник поддержали эту позицию. Вопрос о возможности избрания более мягкой меры пресечения оставили на усмотрение суда.

Представитель прокуратуры настаивал, что постановление является законным и обоснованным. Суд оставил апелляционную жалобу защитника без удовлетворения, постановление Ленинградского районного суда признал обоснованным и законным. Оно вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.