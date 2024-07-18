16-летний мопедист въехал под Воронежем в «Фольксваген» и попал в больницу

В результате ДТП он получил травмы различной степени тяжести.
ДТП произошло в среду, 17 июля, примерно в 18:45, в Новоусманском районе на 21 километре автодороги «М-4 “Дон” — Малая Приваловка — граница Липецкой области». По предварительным данным полиции, юноша на мопеде «Ореон» не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося «Фольксвагена Туарег». За рулем иномарки находился 31-летний воронежец.
К сожалению, мопедист на скорости въехал в автомобиль и получил травмы различной степени тяжести. На скорой помощи его доставили в больницу.
Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
Всего за прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 132 ДТП, в восьми из которых пострадали 8 человек и 3 погибли.