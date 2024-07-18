В реках Пермского края за день утонули два человека

По состоянию на 11 июля, с начала 2024 года в Пермском крае произошло 25 происшествий на воде, в которых погибли 20 человек, включая семь детей. Наибольшее число случаев гибели в краевом МЧС зафиксировали с начала купального сезона, 1 июня, когда в водоемах региона утонули 15 человек, среди которых шесть детей. В реке Чусовой продолжаются поиски мужчины, он проигнорировал установленные знаки и купался в неположенном месте.