В реках Пермского края за день утонули два человека

В Пермском крае продолжают тонуть люди. Сразу два трагических случая произошли 17 июля на водоемах Сивинского и Пермского округов.
По информации краевого ГУ МЧС, за один день погибли два человека в необорудованных для купания местах. Первый случай произошел в селе Кизьва Сивинского округа, населенный пункт стоит на берегах двух рек — Обве и Тыке. Еще один утопленник из села Кояново Пермского округа, расположенного в верхнем течении реки Мулянки.
В краевом ведомстве призывают жителей Прикамья соблюдать элементарные правила отдыха на водоемах — купаться только в трезвом состоянии и на официальных пляжах со спасателями, не оставлять без присмотра детей.
По состоянию на 11 июля, с начала 2024 года в Пермском крае произошло 25 происшествий на воде, в которых погибли 20 человек, включая семь детей. Наибольшее число случаев гибели в краевом МЧС зафиксировали с начала купального сезона, 1 июня, когда в водоемах региона утонули 15 человек, среди которых шесть детей. В реке Чусовой продолжаются поиски мужчины, он проигнорировал установленные знаки и купался в неположенном месте.
В водоемах Пермского края с начала июня утонули шесть детей. В краевом МЧС рассказали о ведущих к трагедии причинах и правилах безопасности у воды.