Минск поплыл: в столице подтоплены дворы, улицы и проспекты (видео)

Сильный ливень в первой половине дня накрыл Минск, подтоплены улицы в центре города и в спальных районах, на кадрах, присланных в редакцию читателями, видно, как машины вынуждены передвигаться по затопленным участкам дорог, вода при этом достигает высоты колеса.
В нескольких районах люди, перебираясь с одной стороны улицы на другую, оказывались по колено в воде, такую картину наблюдали горожане вблизи станции метро «Пушкинская», на улице Тимирязева и в нескольких других районах. Также читатели сообщают о сильном ливне в районе Академии наук и о крупном граде на площади Бангалор.
В нескольких районах города ливень остановил троллейбусное движение.
Тем временем, МЧС сообщает о подтоплениях во Фрунзенском районе на улице Кальварийской, в Центральном на пересечении проспекта Победителей с Орловской, на выезде на МКАД, а также в Советском, Первомайском и Партизанском районах. В местах подтоплений работает техника МЧС и Ремавтодора.
Синоптики на сегодня объявили штормовое предупреждение по Беларуси из-за гроз, ливней и порывистого ветра. Также погодное предупреждение объявлено и на завтра по тем же причинам.