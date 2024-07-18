Минск поплыл: в столице подтоплены дворы, улицы и проспекты (видео)

В нескольких районах люди, перебираясь с одной стороны улицы на другую, оказывались по колено в воде, такую картину наблюдали горожане вблизи станции метро «Пушкинская», на улице Тимирязева и в нескольких других районах. Также читатели сообщают о сильном ливне в районе Академии наук и о крупном граде на площади Бангалор.