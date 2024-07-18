В ФСБ и администрации Тольятти не комментируют задержание Павла Баннова

Что инкриминируется чиновнику — пока неизвестно. На данный момент его телефонный номер недоступен. К этому часу стало известно, что делом господина Баннова занимаются в УФСБ по Самарской области.
На запрос «Ъ-Волга» о задержании чиновника в региональном управлении ФСБ ответили следующее: «Пока не комментируем, дождитесь официальной информации».
В администрации Тольятти также отказались комментировать информацию об обысках в кабинете Павла Баннова.
«В отделе информационной политики администрации г. о. Тольятти сведений по данному вопросу нет. За комментариями необходимо обращаться в правоохранительные органы», — сообщили в администрации.
Павел Баннов был назначен руководителем Департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии Тольятти в октябре 2012 года. В 2014 году прокуратура требовала его увольнения за предоставление заведомо недостоверных и неполных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. В 2019 году в отношении Баннова было возбуждено уголовное дело о нецелевом расходовании бюджетных средств. Он внес в перечень ремонтируемых за счет субсидии объектов подъезды к своему департаменту, отделу организации муниципальных торгов мэрии и городской думе. На суде прокурор запрашивал для Баннова три года лишения свободы, но по решению судьи чиновник отделался штрафом в 250 тыс. руб.