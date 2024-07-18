На территории старых складов «Уралтрансмаша» произошел пожар

В пресс-службе регионального ГУ МЧС «Ъ-Урал» сообщили, что сообщение о возгорании в районе ул. Фронтовых бригад поступило на пульт пожарной охраны днем в четверг, 18 июля. Прибывшие на место спасатели установили, что на территории промзоны горит кровля отдельно стоящего здания.
«При проведении демонтажных работ на территории старых складских помещений произошло возгорание. Площадь составила менее 200 кв. м. Никто не пострадал, пожар уже потушен. Завод продолжает работу в штатном режиме», — отметили в пресс-службе «Уралтрансмаш».
Однако в МЧС сообщили, что площадь пожара составила 420 кв. м, до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались три человека. Отмечается, что на месте работают 37 человек личного состава и 14 единиц спецтехники.
«Уралтрансмаш» производит самоходные артиллерийские установки и гусеничные минные заградители, а также изготавливает продукцию гражданского назначения, например, трамваи.