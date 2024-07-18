Под Челябинском два строителя попали под электронапряжение, один погиб на месте

Сообщается, что к трагедии привели несанкционированные работы по строительству ангара из металлоконструкций в охранной зоне воздушной линии электропередачи 10 кВ.
Все произошло 18 июля в деревне Шигаево (Сосновский район). Там двое строителей попали под напряжение, получив удар электрическим током. Бригада скорой помощи констатировала смерть одного, второй госпитализирован.
В Центральных электрических сетях челябинского филиала ПАО «Россети Урал» работает специальная комиссия, совместно с сотрудниками правоохранительных органов энергетики выясняют обстоятельства происшедшего.