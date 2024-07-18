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Под Челябинском два строителя попали под электронапряжение, один погиб на месте

Под Челябинском два строителя попали под электронапряжение, один погиб на месте, второй доставлен в больницу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что к трагедии привели несанкционированные работы по строительству ангара из металлоконструкций в охранной зоне воздушной линии электропередачи 10 кВ.

Все произошло 18 июля в деревне Шигаево (Сосновский район). Там двое строителей попали под напряжение, получив удар электрическим током. Бригада скорой помощи констатировала смерть одного, второй госпитализирован.

В Центральных электрических сетях челябинского филиала ПАО «Россети Урал» работает специальная комиссия, совместно с сотрудниками правоохранительных органов энергетики выясняют обстоятельства происшедшего.

несчастный случай